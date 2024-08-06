وزارة الرياضة تعتمد درجات الحافز الرياضي لعدد 898 لاعبا ولاعبة من طلاب الثانوية

كتبت ياسمين يحيى

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن الإنتهاء من اعتماد درجات الحافز الرياضي لعدد 898 لاعب ولاعبة من طلاب الثانوية العامة والشهادات الفنيه والأجنبية والثانوية الأزهرية، وذلك للعام 2023/2024 لعدد 39 اتحاد رياضي يمثلون الاتحادات الأولمبيه والغير أولمبية واللجنه البارالمبية واتحاداتها.

هذا وقد قامت وزارة الشباب والرياضة تنسيقاً مع رئاسة مجلس الوزراء بتسجيل كافة بيانات اللاعبين واللاعبات المستحقين للحافز الرياضي علي شبكة معلومات الرياضة المصرية، وذلك في إطار توجهات الدولة المصرية في مجال الشمول والتحول الرقمي ورقمنة كافة البيانات تزامناً مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة وحوكمة الإجراءات.

وقد عكفت وزارة الشباب والرياضة بمتابعة بطولات الاتحادات الرياضية طوال العام لضمان حصول طلاب المرحله الثانويه علي درجات الحافز الرياضي عن البطولات علي كافة المستويات (المحليه /العربية/الأفريقية/العالمية) و ذلك تنسيقا مع الاتحادات الرياضية.

وتقوم وزارة الشباب والرياضة بمراجعة خطة نشاط كل اتحاد ومن ثم اعتماد نتائج البطولات والمسابقات المنطبق عليها الشروط والأحكام الوارده بقرار السيد الأستاذ الدكتور وزير الشباب والرياضة رقم 308 لسنة 2020 وقرار السيد الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم رقم 206 لسنة 2016 وقرار المجلس الأعلى للأزهر رقم 55 لسنة 2021 في هذا الشأن كبطولات حافز رياضي، ومن ثم تسليم الاتحادات الرياضية استمارة استحقاق الحافز الرياضي مجاناً ليقوم الاتحاد المعني بمراجعة بيانات كل طالب وتسليم الطلاب الاستماره ليقوم الطالب باستيفاء واعتماد البيانات الخاصة به من النادي والمدرسة والإدارة التعليمية ومديرية التربية والتعليم واللجنه البارالمبية والاولمبية في حالة البطولات الدولية، ومن ثم تسليم الاستمارة للإتحاد مره أخرى ليقوم الاتحاد بتسجيل تلك البيانات علي شبكة معلومات الرياضه المصرية.

ومن ثم تقوم إدارة الحافز الرياضي بمراجعة أخري لكل تلك البيانات و إخراجها في شكل تقارير متضمنه( اسم الطالب و رقم الجلوس و نوع الشهاده والمركز و البطولة الحاصل عليها)، ومن ثم ترجمتها في شكل درجات لكل طالب وتسليم تلك التقارير بعد اعتمادها لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، و كذلك أكاديمية الشرطة و الكليات العسكريه وجامعة الأزهر، ليقوم مكتب التنسيق بإضافة تلك الدرجات للطلاب أثناء مرحلة التنسيق، وكذلك أكاديمية الشرطة والكليات العسكريه حال تقدم الطالب للاختبار بتلك الكليات.



ومن ثم تقوم وزارة الشباب والرياضة بتسليم شهادات الحافز الرياضي 'المؤمنة بالعلامات المائيه' للطلاب الناجحين فقط للتقدم بتلك الشهاده للكلية التي سيلتحق بها الطالب بعد ظهور نتيجة التنسيق، وذلك لحوكمة كافة الإجراءات، وتأكد حصول اللاعبين المستحقين فقط لدرجات الحافز الرياضي، وذلك في إطار تعاون كافة الجهات المذكوره الآتيه(رئاسة مجلس الوزراء/وزارة الشباب والرياضة/وزارة التربية والتعليم/وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق/الأزهر الشريف/أكاديمية الشرطة/الكليات والمعاهد العسكريه/اللجنه الأولمبية والبارالمبية/الأنديه ومراكز الشباب والشركات الرياضيه المرخصه والمشروع القومي للموهبة و البطل الاولمبي/الاتحادات الرياضية).

