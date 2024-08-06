والدة العاشر مكرر بالثانوية العامة: اليوم أجمل أيام عمرى وعمر سيلتحق بالهندسة

المنوفية – محمود شاكر

أكدت والدة الطالب عمر محمد أحمد محمد هلال الحاصل على المركز العاشر مكرر على الثانوية العامة بمجموع 403 شعبة العلمى رياضة، بإدارة شبين الكوم التعليمية، عن سعادتها الغامرة بما حققه نجلها من تفوق.

وقالت والدة الطالبـ، إن اليوم هو من أجمل أيام عمرها، بعد أن كلل الله تعبهم وما عانوا طوال العام الدراسى من تعب بالنجاح والتفوق لنجلهم.

وأضافت أن عمر، كان متوفقا طوال سنوات الدراسة ولم يرقهم نهائيا في الدراسة او التحصيل الدراسى، معبرة عن سعادة لا توصف بما حقق.

وأكدت أنه سيكون قدوة لاشقائه من بعده، وبخاصة شقيقه الأصغر بالصف الأول الثانوى على أن يكون متفوقا، لافتا إلى أن نجلها سيلتحق بكلية الهندسة حلم حياته.

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