هاريس تستعد لإعلان مرشحها لمنصب النائب اليوم وبدء جولة تشمل عدة ولايات

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية فى سباق البيت الأبيض 2024 كامالا هاريس، اعتكفت فى مقر إقامتها فى المختبر البحرى، أمس الاثنين، من أجل الانتهاء من اختيار المرشح لمنصب نائب الرئيس ، فى أهم قرار على ما يبدو لحملتها الوليدة، حيث تضافرت خطط للحملة المشتركة التى يأمل الديمقراطيون أن تولد حماسا أكبر للحملة الديمقراطية.

والتقت هاريس، فى واشنطن يوم الأحد مع ثلاثة على الأقل من أبرز المرشحين وهم حاكم ولاية بنسلفانيا جدوش شابيرو والسيناتور مارك كيلى عن ولاية أريزونا وحاكم منيسوتا تيم والتز.

وبعد الإعلان عن المرشح الديمقراطى لمنصب ناب الرئيس، المقرر اليوم الثلاثاء، والذى من المتوقع أن يشمل عناصر إلكترونية عديدة منها، منها مقطع فيديو، فإن هاريس وشريكها المرتقب على التذكرة الرئاسية يخططان للقيام بجولة فى عدة ولايات، تبدأ بتجمع فى مدينة بنسلفانيا مساء الثلاثاء.

ومع انتظار الخبراء الاستراتيجيين فى كلا الحزبين الديمقراطى والجمهورى لهذا الاختيار، والذى سيعتمد عليه قدر هائل من التخطيط الاستراتيجى والإعلانات وصياغة الرسائل، فقد قال متحدث باسم حملة هاريس كيفين مونوز، إن هاريس لم تكن قد حسمت قرارها حتى قبيل منتصف ليل الثلاثاء.

ورغم ذلك، فإن الحملة مضت فى خطط لما يسمى بحملة التأرجح الوطنية، حيث من المقرر أن تبدأ الجولة فى فيلادليفيا قبل التوجه إلى ويسكونسن وميتشيجان وكارولينا الشمالية وأريزونا ونيفادا حتى يوم السبت.

وتم ضغط الجدول الزمنى لحملة هاريس بشكل غير عادى منذ أن أعلن الرئيس بايدن إنهاء مساعى إعادة انتخابه فى 21 يوليو، ويأمل الديمقراطيون أن تساعد الجولة التي تستمر لخمسة أيام فى الحفاظ على الحماس الذى صاحب حملتها حتى الآن، مما ساعد على تمكينها من الاستفادة من حماس الديمقراطيين فى المؤتمر الوطنى للحزب المقرر انعقاده فى 19 أغسطس.