اليوم السابع
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نائب رئيس الوزراء: انتهاء أزمة نقص الدواء خلال 3 شهور

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 02:55 م
نائب رئيس الوزراء: انتهاء أزمة نقص الدواء خلال 3 شهور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان أن أزمة نقص الدواء ستنتهى خلال 3 شهور من الآن مؤكدا أنه سيتم ضخ مليون عبوة من الأنسولين المستورد خلال الشهر الجارى، مشيرا إلي أن مصر بكافة مصانعها تنتج 4 مليار عبوة من الدواء سنويا .

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال فاعليات المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر شركة المهن الطبية، أن مصر تقوم بتصنيع 91% من الأدوية التى تستخدم للعلاج في مختلف التخصصات مشيرا إلي أن مصر بها 170 مصنع دواء وطنى.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أن المصانع أصبح متوفر فيها مخزون استراتيجى كبير لاتمام دائرة التصنيع الدوائى ومنه توفير الدواء في كافة الصيدليات والمستشفيات وتابع الطاقة الانتاجية لمصنع الأنسولين فى شركة المهن الطبية تصل لـ 18 مليون عبوة سنويا، ويقوم حاليا بتصنيع 12 مليون عبوة سنويا.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار: احتياجات مصر من الأنسولين سنويا تصل الي 27 مليون عبوة من كل التركيزات، مشيرا الي أنه يتم توطين الصناعات الدوائية المتطورة خاصة الأمراض المزمنة وتابع : حدث مشكلة في توفير المواد الخام والمستلزمات بسبب تغير سعر الصرف، ولكن الوضع حاليا أصبح مختلف بعد توفير الاعتمادات المالية بالدولار، لتأمين توفير المواد الخام والمستلزمات الخاصة بعملية تصنيع الدواء.







الصحة

هيئة الدواء

الدواء

نقص الدواء



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