استعلم الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 بدرجات المواد باليوم السابع

كتب: محمود طه ومحمد الأحمدى

نتيجة الثانوية العامة 2024 .. يبحث الآن طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن نتيجة الثانوية العامة بدرجات المواد، وذلك عبر بوابة الثانوية العامة بموقع اليوم السابع عبر الرابط التالى https://natega.youm7.com/، حيث اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024، بنسبة نجاح بلغت 81.3 ٪؜.

نتيجة الثانويه العامه 2024 .. الأوائل

وحصلت ملك على السيد بيومي إبراهيم، الطالبة بمدرسة الأورمان التابعة لإدارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة، على المركز الأولى على مستوى الجمهورية فى نتيجة الثانوية العامة 2024 "الشعبة الأدبية"، بمجموع 394.5 درجة.

وقالت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنها اجتهدت طوال العام الدراسى لتحصد أعلى الدرجات فى نتيجة الثانوية العامة 2024، إذ كانت تنظم وقتها وتواظب على مذاكرة دروسها أولًا بأول، مؤكدة: "نجاحي توفيق من الله تعالى، وتفوقي كان حلم كبير سعيت واجتهدت كتير عشانه والحمد لله اتحقق النهاردة".

وأكدت ملك أن مثلها الأعلى والديها، وتحلم بالالتحاق بكلية الألسن ومواصلة تفوقها ونجاحها الدراسي لإسعاد أسرتها، مشيرة إلى أنها تهدي نجاحها لوالديها، لما بذلوه من جهد متواصل طوال العام الدراسي، ودعمهما وتشجيعهما الدائم لها.

وعبرت ملك عن سعادتها البالغة بحصولها على المركز الأول على الشعبة الأدبية فى نتيجة الثانوية العامة 2024 مشيرة إلى أنها دومًا ما كانت تطمح في تتويج اسمها ضمن أوائل الثانوية وتحرص على الاجتهاد والمثابرة من أجل التفوق وإسعاد أسرتها.

ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس الجارى، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2024 بامتحانات الدور الأول.

وأوضح شادى زلطة المتحدث الرسمى باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذى انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل

وقال الطالب أحمد تامر صلاح الدين، السادس مكرر بشعبة العلمي رياضيات على مستوى الجمهورية فى نتيجة الثانوية العامة 2024، إنه شعر بفرحة كبيرة بمجرد إعلان قائمة أوائل الثانوية العامة 2024، مشيرا إلى أنه كان لا يحدد ساعات للمذاكرة بقدر تحديد أولويات وفقا لجدول كان يعمل من خلاله، وبمجرد الانتهاء من هذا الجدول كان ينتهي يومه.

وأضاف "أحمد" خلال حديثه لـ "اليوم السابع"، أنه كان يعمل على التفضيل بين كليتي الهندسة والعوم، إلا أنه هذا المجموع الكبير فتح أفاقا جديدة أمامه من الكليات لاستكمال المرحلة الجامعية من الدراسة، كما أن هناك فرحة كبيرة ملأت المنزل الذي كان فى حالة طوارئ على مدار دراسته في المرحلة الثانوية، مقدما الشكر لأسرته على الدعم الكبير الذي وفروه له طوال فترة الدراسة والامتحانات.

وضمت قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024 قرابة 38 طالبا وطالبة، حيث تفوقت الطالبات باجمالى 20 طالبة مقابل 18 طالبا فقط، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن قائمة أوائل شعبة علمى علوم هى "ندى رمضان عبد الونيس بمجموع درجات 404.5 درجة وهى الأولى فى شعبة علمى علوم ورؤى أحمد محمد الثانى بشعبة علمى علوم بمجموع درجات 403.3 وإياد يحيى حسن بمجموع درجات 403 وهو الثالث بشعبة علمى علوم وجنة طارق الثالث مكرر بشعبة علمى علوم بمجموع درجات 403. وزياد مصطفى حسن الخامس مكرر شعبة علمى علوم بمجموع 402.5 ومريم إيهاب بمجموع 402.5 الخامس مكرر شعبة علمى علوم وحسن محمد حسن السابع مكرر شعبة علمى علوم بمجموع درجات 402 ورهف محمد توفيق السابع مكرر بمجموع 402 درجة وسلمى محمود فرغلى السابع مكرر بمجموع 402 درجة وفلوباتير سعيد يعقوب السابع مكرر بمجموع 402 درجة.

وبالنسبة لأوائل نتيجة الثانوية العامة 2024 شعبة علمى رياضة، الطالب محمد هانى سعيد الأول بمجموع 405.5 ومحمد أحمد محمد الثانى مكرر بمجموع درجات 405 درجات، ومحمد شريف محمد الثانى مكرر 405 درجات ونورهان نبيل صالح الثانى مكرر 405 درجات وأحمد فتحى عبد القوى الخامس مكرر 404.5 درجة وأحمد تامر صلاح الدين السادس مكرر بمجموع 403.5 ومايكل رضا عياد السادس مكرر 403.5 ومحمد أحمد أبو الفتوح السادس مكرر 403.5 ويوسف أبو غانم محمد السادس مكرر 403.5 وعلى أحمد حسن العاشر مكرر 403 وعمر محمد أحمد العاشر مكرر 403 .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أوائل نتيجة الثانوية العامة شعبة أدبى، ملك على السيد الأول مكرر بمجموع درجات 394.5 وندى أحمد حسن الأول مكرر 394.5 وحبيبة محمود إبراهيم الثالث بمجموع درجات 393 وإياد عادل زكى الرابع بمجموع درجات 392.5 وتغريد أحمد على الخامس بمجموع درجات392 وبشرى صلاح الدين السادس مكرر بمجموع 391.5 وريم عمار إبراهيم السادس مكرر 391.5 ومنة الله غريب السادس مكرر 391.5 ونوران محمد عادل السادس مكرر 391.5 ورغدة سمير ابراهيم العاشر مكرر 391 درجة وعمار طاهر محمد العاشر مكرر 391 وسما سمير احمد الأول مكفوفين بمجموع 392 وأحمد محمد النوبى شعبة علوم دمج الأول بمجموع درجات 396 ونوران محمد بسيم المركز الأول شعبة علمى رياضة 394 درجة وحبية أحمد عبد السميع بمجموع درجات الأول الشعبة الأدبية دمج وفاطمة أيمن حمودة الأول شعبة علمى علوم بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمجموع 666.98 ومصطفى أسامة مصطفى الأول شعبة علمى رياضة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمجموع 671.91 درجة .

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