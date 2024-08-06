محافظ المنوفية: 88 ألفا و889 طلب تصالح والعمل على مدار الساعة لإنهاء المعاينات

المنوفية - محمد فتحى

يعد ملف التصالح على مخالفات البناء من الملفات الهامه التى تحظى باهتمام كبير من قبل المسؤولين فى الدولة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع معدلات الاداء بالملف وفقاً لبنود وأحكام القانون الجديد.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بلغت 88 ألفا و889 طلباً بنطاق المحافظة، حيث تم تلقي 87 ألفا و366 طلبا من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية، و701 طلب من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات، و832 عبر الهاتف المحمول وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع الجديد الصادر بالقانون 187 لسنة 2023.

وأوضح محافظ المنوفية، أنه يتم أسبوعيا مناقشة الموقف الحالي لملف التصالح على مخالفات البناء بنطاق المراكز والمدن واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع معدلات الاداء بالملف وفقاً لبنود وأحكام القانون الجديد، ومناقشة إنهاء المعاينات وسرعة البت في الملفات المستوفاة و الوقوف على المعوقات التي تواجه اللجان والوحدات المحلية لضمان إنجاز العمل بالملف تأكيداً على هيبة وحقوق الدولة وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية والمستمرة علي مدار الساعة لملف التصالح، وأرشفة كافة الملفات وتسجيلها علي المنظومة الإلكترونية لحصول المواطن علي حقه وفقاً للقرارات المنظمة لذلك لرفع نسب معدلات الأداء كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة ، مؤكداً علي ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل المعوقات والرد المباشر علي استفسارات وتساؤلات المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين.

وأكد محافظ المنوفية أهمية التعاون والتنسيق التام بين رؤساء الوحدات المحلية وأعضاء الهيئة الهندسية لإنهاء المعاينات اللازمة والمطابقة على أرض الواقع وتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات المتاحة لتذليل العقبات ووضع الضوابط والحلول المناسبة لها أول بأول علي أن تكون في صالح المواطن مع ضرورة تدقيق البيانات وأرشفتها على المنظومة الالكترونية وفقاً للقرارات المنظمة لذلك.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية والمستمرة علي مدار الساعة لملف التصالح وبذل المزيد من الجهد والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل المعوقات والرد المباشر علي استفسارات وتساؤلات المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين.

وأشار إلى أنه يتابع إنتظام سير منظومة العمل بملف التصالح علي مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.