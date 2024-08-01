10 مستندات مهمة للتصالح بمخالفات البناء في الجيزة.. تعرف عليها

كتبت – مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للمراكز التكنولوجية المقامة نطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة للتصالح على مخالفات البناء، وذلك وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.

وتسهيلًا على المواطنين، يوضح "اليوم السابع" في السطور التالية 10 مستندات مطلوبة لتقديم ملف التصالح، طبقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 على مخالفات البناء.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، متابعته اليومية لملف التصالح في مخالفات البناء والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في الملف داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة إلى جانب تقييم أداء موظفي كل مركز تكنولوجى ومدى رضا المواطنين عن كل إجراء من شأنه أن يسهل عملية التصالح.

وأشار المحافظ إلى أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة العمل على تبسيط الإجراءات على المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة لذوي الهمم، وكبار السن بما يحقق الصالح العام لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وأوضح المهندس عادل النجار، أنه بناءً على توجيهات وزيرة التنمية المحلية سيتم البدء في إجراء تقييم دوري لأداء رؤساء الأحياء والمراكز والمدن خلال شهر سبتمبر القادم فيما يخص تحقيق نسب إنجاز بملف التصالح في مخالفات البناء وإثابة المتميزين منهم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.