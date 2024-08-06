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محافظ المنوفية يهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 02:25 م
محافظ المنوفية يهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اتصالاً هاتفياً، قدم خلاله خالص التهاني القلبية للطلاب الأوائل من أبناء المحافظة والحاصلين علي مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية في امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024 ، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح .

وقدم محافظ المنوفية التهنئة للطالبة / ندي رمضان عبد الونيس الدمهوجي الأولي علي مستوي الجمهورية (علمي علوم ) بمجموع (404.5) درجة بمدرسة الشهيد السيد محمد خليف الثانوية بسمادون أشمون ، كما هنأ الطالبة / ريم عمار إبراهيم ضيف السادس مكرر علي مستوى الجمهورية ( الشعبة الأدبية ) بمجموع (391.5) درجة بمدرسة الشهيد رضا ذكي شاهين الثانوية ببركة السبع ، فيما هنأ الطالب / عمر محمد أحمد هلال المركز العاشر مكرر علي مستوي الجمهورية الشعبة  ( العلمية رياضيات ) بمجموع 403 درجة بمدرسة المساعي المشكورة العسكرية للبنين بشبين الكوم .

ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن مدى فخره وسعادته بتفوق أبنائه الطلاب ، مؤكداً أنهم شرفوا أهالي المحافظة بتفوقهم ونجاحهم المتميز، متمنياً لجميع الطلاب المتفوقين بمستقبل واعد ومشرق في خدمة وطنهم ، كما قدم المحافظ الشكر والتقدير لأسرهم علي ما بذلوه من جهد وتوفير سبل التفوق لهم ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمي المتميز واستكمال مسيرتهم العلمية والمشاركة في بناء الوطن وصناعة حضارته وتقدمه، مشيراً إلي أنه سيتم تنظيم حفل تكريم أوائل الشهادات على مستوى المحافظة.

هذا وقد أعرب الطلاب الأوائل وأسرهم عن بالغ سعادتهم وفرحتهم على تلك اللفتة الطيبة من محافظ المنوفية وحرصه على تقديم التهنئة ومشاركتهم فرحتهم ، مؤكدين على إستمرار النجاح والتميز لتحقيق أحلامهم ورفع اسم المنوفية عالياً بين جميع محافظات الجمهورية .







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