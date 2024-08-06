محافظ المنوفية: إنارة طريق الخضراوية بقويسنا وتسوية وتمهيد طريق أشمون الكوادى

المنوفية - محمود شاكر

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية والتيسير على المواطنين والاستجابة الفورية لتلبية احتياجاتهم ومطالبهم وتحسين الخدمات المقدمة وبالأخص رصف الطرق والإنارة والنظافة لإحداث نقلة نوعية بمستويات الإنجاز تحقيقاً لرضا المواطن.

ووجه محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، بتسوية وتمهيد أعمال قطع الفرمة بطريق (أشمون - طليا - البرانية - الكوادي) امتداد طريق 21 بطول 10كم لتسهيل حركة المارة لحين البدء في أعمال الرصف المتكاملة بالتنسيق مع مسئولي الطرق والشركة المنفذة كونه طريقا هاما وحيويا يساهم في تخفيف الاختناقات المرورية، وذلك في ضوء خطة المحافظة لرصف وتطوير الطرق الداخلية والخارجية واستجابة لمطالب الأهالي.

كما تابع استكمال أعمال الرصف بشارع عبد المنعم رياض الخلفي بمدينة أشمون بداية من مجلس المدينة مروراً بشارع خالد بن الوليد وحتي شارع الثورة بطول حوالي 1كم ضمن خطة الرصف التي تتم بشوارع المدينة للرتقاء بمستوى الخدمات.

وفى مركز ومدينة قويسنا واستجابة لمطالب المواطنين ، تم تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للأعمدة الكهربائية بطريق الخضراوية ، وتم توفير وتركيب 32 كشاف إنارة جديد لتحسين الصورة البصرية ، فضلاً اتخاذ إجراءات الصيانة اللازمة لعدد من الأعمدة وجارى العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة بباقى الطريق ، يأتي هذا في إطار الخطة الشاملة لمراجعة الحالة الفنية لأعمدة وشبكات الإنارة بنطاق المحافظة للتحقق من مراعاتها لكافة اشتراطات الأمن والسلامة حفاظا على أرواح المواطنين.