محافظ المنوفية يلتقى أسرة فتاة من مصابى الحروق ويستمع لمطالبهم

المنوفية - محمود شاكر

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأسرة فتاة من مصابى الحروق، وذلك عقب لقائه بهم خلال جولته الميدانية أمس بمركز ومدينة أشمون لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، جاء ذلك بحضور محمد جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجى بمديرية الصحة.

حيث استمع محافظ المنوفية لوالد الفتاة للتعرف على متطلباتهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية، وأمر المحافظ بصرف مساعدة مالية عاجلة لهم للمساهمة فى تحمل أعباء الحياة لتوفير حياة كريمة وآمنة، موجهًا الصحة بالتنسيق مع مستشفى البنك الأهلى بالقاهرة لاستخراج قرار علاج على نفقة الدولة " جراحات تجميل " لإجراء الجراحات الطبية اللازمة للفتاة مراعاة لظروفها الصحية، وكذا تكليف التضامن بسرعة تيسير وتسهيل الإجراءات اللازمة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة دعمًا لها ومؤكدًا على تقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة لتخفيف العبء عن كاهلهم.

وخلال اللقاء أكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل الدائم والمباشر مع جموع المواطنين لبحث مطالبهم وتلبية احتياجاتهم وسرعة حلها وتقديم يد العون والمساعدة وخاصة للحالات الإنسانية والمرضية، انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان المصرى وفقًا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.