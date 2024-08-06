محافظ المنوفية: إزالة 55 حالة تعد ومتغير مكانى بنطاق المحافظة

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أن الأجهزة التنفيذية نجحت في إزالة 55 حالة تعدى بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وفقاً لتقرير الإدارة العامة للأزمات بالديوان العام، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة والتي انطلقت في 3 أغسطس الجاري ، موجهاً بتوحيد الجهود والاستمرار في تنفيذ الإزالات حتى انتهاء أعمال الموجة وفق الجداول الزمنية المحددة حفاظاً على هيبة وحقوق الدولة.

وأشار محافظ المنوفية أن الإزالات تنوعت بين إزالة 15 حالة تعد علي أراضي أملاك الدولة " مباني" بمساحة إجمالية 586م2 ، و 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية ( أملاك دولة ) بمساحة 4 فدان و12 قيراط و 21 سهم ، فيما تم تنفيذ إزالة 14 حالة تعد علي الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 1410م2 ، وإزالة حالة بناء بدون ترخيص.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية شهد اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة تنفيذ ازالة فورية لمتغير مكاني بإحدى نواحي مركز ومدينة شبين الكوم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي حماية الأراضي الزراعية بالمتابعة اليومية لرصد أية تعديات جديدة تحدث بالمخالفة على الأراضي الزراعية وتحرير محاضر التبوير لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية حفاظاً على حقوق ومقدرات الدولة ، فضلاً عن المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أية متغيرات بناء تحدث بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام.