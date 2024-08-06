محافظ القليوبية يهنئ 3 من أوائل الثانوية العامة هاتفيا..فيديو

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اتصالاً هاتفياً بـ3 من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وهم الطالبة رؤي أحمد محمد مدبولي يوسف بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بمدينة بنها "الثاني علمى علوم بمجموع 403.5"، والطالب محمد شريف محمد الأمير هريدى قاسم بمدرسة محمد فريد الثانوية بنين بحي شرق شبرا الخيمة "الثاني مكرر بمجموع 405"، والطالب أحمد تامر صلاح الدين يوسف بمدرسة الجولف المتكاملة لغات بالعبور "السادس مكرر بمجموع 403.5".

وخلال الاتصال، عبّر المحافظ عن خالص تهانيه للطلبة والطالبات المتفوقين، مؤكداً على فخره بإنجازه الكبير الذي يرفع اسم محافظة القليوبية عالياً، كما وجه الشكر الجزيل لأولياء أمور الطلبة والطالبات على رعايتهم ودعمهم المتواصل لأولادهم، مؤكداً أن هذا التفوق هو ثمرة جهود مشتركة بين الطالبة وأسرتها ومعلميها.

وأكد المحافظ، تقديره وعرفانه بالجميل لدور الأسرة ودعمها وإسهامها في نجاح وتفوق إسلام كما قدم التهنئة للقائمين على العملية التعليمية بمديرية التربية والتعليم برئاسة سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية؛ لجهودهم المبذولة خلال العام الدراسي في تحقيق هذا الإنجاز المُشرف.