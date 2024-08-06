محافظ القاهرة: نسعى لزيادة فرص الاستثمار وتعظيم دور الصناعة

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الفترة القادمة ستشهد تركيز محافظة القاهرة على الاستثمار كثيف العمالة، باعتباره محركا أساسيا فى النمو وعنصرا رئيسا فى خلق فرص العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ القاهرة ووفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة لواء حسام جعفر رئيس قطاع الاستثمار بالهيئة، لبحث أوجه الدعم والتعاون بين المحافظة والهيئة، لتحديد الفرص الاستثمارية بالعاصمة وطرق تسويقها.

وأكد محافظ القاهرة أن هيئة الاستثمار شريك رئيس فى مساندة المحافظة في جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية، وتقديم خدمات المستثمرين، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة تسعى لزيادة فرص الاستثمار وتعظيم دور الصناعة لتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية.

وأكد محافظ القاهرة أن رؤية المحافظة تقوم على محورين، الأول الحفاظ على ما تم من انجازات بالعاصمة والثانى الاستمرار فى أعمال التطوير لافتًا إلى أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا بتوفير المناخ المناسب للاستثمار بالمناطق الصناعية وخارجها، والسعى إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل حقيقية للشباب وخفض نسبة البطالة وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة على ارض المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم بالتعاون مع هيئة الاستثمار وإدارة الاستثمار بالمحافظة مراجعة الفرص الاستثمارية بالعاصمة ومدى توافقها مع خطط المحافظة، وعمل ورشة عمل للعاملين بإدارة الاستثمار بالمحافظة للتدريب على عرض فرص الاستثمار على منظومة الهيئة بهدف مساعدة المستثمرين للتعرف عليها.

ومن جانبه أكد لواء حسام جعفر رئيس قطاع الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار على استعداد الهيئة لتقديم كل أوجه الدعم لمحافظة القاهرة والتى تمكنها من الاستفادة بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة لديها.

شارك فى اللقاء اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد، وخالد عبد الله رئيس قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة وعدد من قيادات المحافظة وهيئة الاستثمار.