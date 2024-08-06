محافظ الفيوم يوجه بتوفير سماعات أذن لطفلة والتنسيق لدخول آخر لمستشفى سرطان الأطفال

الفيوم رباب الجالي

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، بالتنسيق مع فرع هيئة التأمين الصحي لتوفير سماعتي أذن لطفلة تعاني من ضعف شديد بالسمع، وظروف أسرتها لا تسمح بتحمل التكلفة المالية لشراء السماعات، وكذا التنسيق مع مستشفى 57357 لقبول حالة أحد الأطفال عمرة 10 سنوات ويعاني من سرطان بالغدد الليمفاوية ويحتاج إلى تلقي العلاج بشكل عاجل خوفاً من الانتشار السريع للمرض.

جاء ذلك اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وحضر اللقاء الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، وجبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسعد عشري وكيل مديرية العمل، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والدكتورة حنان بهاء الدين مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة، والدكتورة صبا محمد إدارة الدعم الفني بالمديرية، وأحمد محمد فهيم نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.