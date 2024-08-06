محافظ الفيوم: توزيع وغرس 221 ألف شجرة بمراكز وقرى المحافظة

الفيوم رباب الجالي

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن توزيع وغرس 221500 شجرة مثمرة وغير مثمرة، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للتشجير "100 مليون شجرة"، في إطار حرص الدولة على تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية، ومواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية، وتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن.



وأشار المحافظ، إلى أن الأشجار التي تم توريدها للمحافظة، منها أشجار مثمرة مثل الزيتون، والليمون، والبرتقال، واليوسفي، والرمان، والخوخ، وأشجار أخرى غير مثمرة مثل الكافور، والأكاسيا، والكينو كاريس، والكازورينا، والتيفيتا، وغيرها.



وأضاف، أنه تم الانتهاء من توزيع وغرس الأشجار التى وصلت المحافظة بالتنسيق بين وزارات البيئة، والتنمية المحلية، والزراعة، والإنتاج الحربي، حيث تم مراعاة زراعة الأشجار المثمرة بنطاق المدارس، والجامعات، ومراكز الشباب، والحدائق العامة، والخاصة، وزراعة الأشجار غير المثمرة بالوحدات المحلية بالمراكز التي يوجد بها ظهير صحراوي، وعلى الطرق العامة، مشيراً إلى التنسيق بين الوحدات المحلية "إدارة الحدائق وقسم التشجير"، مع بعض مؤسسات المجتمع المدني، لاستخدام المعدات، والعمالة الخاصة بها في ري ورعاية الأشجار المزروعة .



وكشف محافظ الفيوم، عن خطة توزيع الأشجار المثمرة وغير المثمرة على الوحدات المحلية بمختلف مراكز المحافظة، موضحاً أنه تم توزيع وغرس 54715 شجرة بمختلف أحياء مدينة الفيوم والوحدات القروية التابعة للمركز، و33977 شجرة بمركز ومدينة سنورس، و33977 شجرة بمركز ومدينة أبشواي، و33977 شجرة بمركز طامية، وعدد 32427 شجرة بمركز ومدينة إطسا،، وعدد 32427 شجرة بمركز ومدينة يوسف الصديق.



وفيما يتعلق بجهود التشجير وتطوير الحدائق، فقد شملت الأعمال بمدينة الفيوم، حديقة باغوص على مساحة 600 متر، وحديقة الجون ربيع السوداني على مساحة 600 متر، وحديقة ميدان النخيل على مساحة 3200 متر بالطريق الدائري، وجزيرة الملك الناصر على مساحة ألفي متر بدائري الحواتم، إضافة إلى 10 جزر بنطاق حي جنوب وحي الجون، كما شملت الأعمال، حديقة المدابغ على مساحة 200 متر، وحديقة السلخانة على مساحة 300 متر، وحديقة ميدان الشيخ حسن على مساحة 600 متر، وميدان عبد المنعم رياض على مساحة 3200 متر، وحديقة بشارع جمال عبد الناصر على مساحة 4000 متر.



كما شملت الأعمال، حديقة قحافة على مساحة 2500 متر، وحديقة مساكن بندر أول على مساحة 350 متر، ومثلث مدخل نادي قارون على مساحة 700 متر، وميدان الشيخ سالم على مساحة 200 متر، وجزر شارع أحمد شوقي أمام الاستاد الرياضي على مساحة 500 متر، وجزر شارع عباس العقاد أمام جامعة الفيوم على مساحة 400 متر، وحديقة منشاة عبد الله على مساحة 2000 متر، ومثلث منشاة عبد الله على الطريق الدائري على مساحة 1700 متر، إضافة إلى مشتل حي غرب على مساحة 600 متر، ومشتل الحديقة الدولية على مساحة 1050 بحي غرب.