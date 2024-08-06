محافظ الدقهلية: الدولة مهتمة بتنفيذ المشروعات الخاصة بتطويع التكنولوجيا

الدقهليه شريف الديب

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، الدكتورة لمياء زيادة مدير عام الدعم التشغيلي للعلاقات الحكومية، وحوكمة الشركات والشؤون التنظيمية للشركة المصرية للاتصالات، لبحث تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية بالمحافظة، وتعزيز سبل التعاون بما ينعكس على تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية للمواطنين، وتنفيذ عدد من المشروعات بكافة مراكز ومدن المحافظة وتوصيل كابلات الفايبر والكبائن، وذلك في اطار خطة المحافظة للتحول الرقمي في كافة المنشآت الموجودة بها وفقا لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والمهندس هشام القصاص رئيس قطاع مناطق شرق الدلتا بالشركة المصرية للاتصالات والمهندس شكري النادي مدير عام تنفيذ مشروعات الشبكات بمناطق شرق الدلتا.

وأكد اللواء مرزوق، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات التي تستهدف تطويع التكنولوجيا لخدمة المواطنين في إطار إستراتيجية مصر الرقمية وذلك بهدف تحسين خدمات الإتصالات والإنترنت المقدمة ، وإطلاق المزيد من الخدمات الحكومية الرقمية.

كما أكد "المحافظ " أن هناك تعاون كامل بين الجهاز التنفيذي بالمحافظة والشركة المصرية للاتصالات لتصبح الدقهليه الأولي في مشروعات التحول الرقمي ، بالإضافة إلى بناء القدرات الرقمية لكافة فئات المجتمع وتمكين الشباب من الحصول على فرص عمل متميزة.

وأشار اللواء " مرزوق " إلي أن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل جميع العقبات أمام تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي ، من خلال تيسير الإجراءات طبقا للقواعد والقوانين المنظمة في هذا الشأن حفاظاً على المال العام ، وإتاحة كافة الخدمات بطريقة مميزة وبسهولة ويسر بجانب تحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور.

وكلف " محافظ الدقهلية" الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ بعقد اجتماع لمناقشة المعوقات وتذليلها التي تواجه شركة الاتصالات في تنفيذ أعمال شبكات الفايبر بنطاق المحافظة وتحديداً في مدينة المنصوره.

وقال " نائب المحافظ " نحن علي أتم استعداد للتعاون مع كافة الشركات الخدمية لتقديم أفضل الخدمات للمواطن الدقهلاوي في مختلف القطاعات الخدمية ، مشيرا إلي أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل من أجل تلبية احتياجات ومطالب المواطنين.

وأكد " العدل " علي أنه سيتم تذليل كافة المعوقات التي تواجه أعمال شركة الاتصالات لسرعة إنهاء أعمال تنفيذ شبكات الفايبر لتحسين خدمات الاتصالات بالمحافظة ، نظراً لكثرة شكاوي المواطنين من جودة الاتصالات والانترنت.

وتناول "نائب المحافظ" خلال الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ مشروعات الشركة ، والحصول على موافقات وتصاريح الحفر وإعادة رد الشيء لأصله من المحافظة لمد شبكات الألياف الضوئية لمواقع العملاء لضمان سير العمل بشكل سليم ، موجهاً بسرعة الإنتهاء من المشروعات في التوقيت الزمني المحدد ، وتقديم الخدمة بجوده فائقة للعملاء ، بالإضافة إلي التنسيق مع الاجهزة التنفيذية قبل اي أعمال حفر لضمان الحفاظ علي الشبكات الاخري ، موجها أيضا باستخدام ماكينات الحفر والمقصات بدلا من الحفر العشوائي لسهولة اعادة الشئ لأصله بالطرق بعد الانتهاء من اعمال التنفيذ.

ومن جانبها قدمت الدكتوره لمياء زيادة الشكر والتقدير لمحافظ الدقهليه ولنائبه ولجميع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة على حسن التعاون والتنسيق الدائم ، وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية لخدمة العملاء من أبناء المحافظة ولتحقيق الفائدة للمواطنين والأعمال مع خطة الدولة نحو إتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية والخدمية بالدولة.

حضر الاجتماع كل من المهندس الزناتي عبدالعظيم مدير مديرية الطرق بالدقهلية ، و أحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصوره ، و محمد أمين رئيس حي شرق المنصوره ، والمهندسة ريهام عبدالشافي مدير المكتب الفني للمحافظ ، والمهندسة فريدة عبدالله مدير عام الشئون الهندسية والمرافق بالمحافظة ، والمهندسة مني الساعي مدير متابعة المشروعات بالمحافظة ، والمهندس شريف عبدالمنعم مدير مركز معلومات شبكات المرافق ، والمهندسة وسام حمزه وكيل إدارة المرافق بالمحافظة، والمهندسة سالمي عبدالمعطي إدارة المرافق بالمحافظة، ووائل السعدني نائب حي شرق المنصورة.