محافظ الدقهلية يستقبل أسقف دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة بالبرارى ببلقاس

الدقهلية - شريف الديب

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الإثنين، نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة بالبراري ببلقاس، والوفد المرافق له لتقديم التهنئة له لتوليه مسئولية المحافظة.

رافق نيافة الأنبا ماركوس كلا من القمص مكاري غبريال وكيل دير مارجرجس بميت دمسيس مركز أجا، القمص ديسكورس شحاته وكيل دير القديسة دميانة، والقمص أثناسيوس ذكي كاهن الدير ومسئول العلاقات العامة بدير القديسة دميانة، والقمص كارلس سمعان كاهن دير القديسة دميانة، وبحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ.

ووجه "المحافظ" الشكر والتقدير لرجال الدين المسيحي جميعاً بنطاق المحافظة علي تهانيهم الغالية علي قلبي، مشيراً إلي أنه تربطه علاقة قوية بكل رجال الدين المسيحي والأقباط في مختلف محافظات مصر .

وأكد اللواء "مرزوق"، أن الشعب المصري تربطه رابطة المحبة والسلام والتآخي وأصبح مثلاً يحتذي به في كل دول العالم، لأن الشعب المصري شعب محب للسلام.