محافظ الجيزة يكلف بحصر احتياجات مساكن الشباب بالرماية من خطوط النقل لتلبيتها

كتبت – مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مساكن الشباب بالرماية؛ للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وحالة الطرق والنظافة والإشغالات والتعرف ميدانيًا على الاحتياجات اللازمة للمنطقة، وذلك فور تلقيه شكاوى من القاطنين.

واستمع محافظ الجيزة خلال جولته إلى مطالب المواطنين من قاطني المنطقة للوقوف على أبرز المشاكل والمعوقات التي قد تواجههم لدرستها ووضع الحلول العاجلة لها واصطحبهم في جولة داخل مساكن الرماية.

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بسرعة الارتقاء بمستوى النظافة بالمنطقة وتكليف ورديات عمل لمراقبة ورصد الحالة العامة للطرق والنظافة ومتابعة أداء شركات الجمع السكني إلى جانب إجراء الصيانات اللازمة لأعمدة الأنارة والمتابعة الدورية على مدار اليوم للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.

ووجه المحافظ بحصر الكثافات السكانية بالمنطقة ودراسة احتياجاتهم فيما يخص خطوط النقل الجماعي والسرفيس لتلبيتها وتسهيل حركة تنقل المواطنين.

ووجه المحافظ هيئة النظافة والتجميل بتقليم الأشجار الموجودة لكونها متنفس للمواطنين ولإضفاء المظهر الجمالي للمنطقة.

وطالب محافظ الجيزة المواطنين من قاطني المنطقة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أن كافه الشكاوى المعروضة من قبلهم سوف تلقى اهتمامًا كبيرًا.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته، هند عبد الحليم نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم.