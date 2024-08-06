محافظ أسوان: مكافأة لأفضل 3 مراكز تتعامل مع منظومة المتغيرات المكانية

أسوان - عبد الله صلاح

أعلن اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن رصد مكافأة مالية لأفضل 3 مراكز تحقق أعلى نسب فى التعامل مع منظومة المتغيرات المكانية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظ أسوان، اليوم، الثلاثاء، بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، بالإضافة إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية.

وأشار محافظ أسوان، إلى الاستمرار فى إزالة التعديات ضمن الموجة الـ 23 وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وفى ظل المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء.

وكلف اللواء إسماعيل كمال، بالانتهاء من ملف التقنين بشكل كامل خلال 15 يومياً ، والإستعداد لتطبيق القانون الجديد فى هذا الملف الهام.

