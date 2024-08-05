محافظ أسوان: مولدات كهربائية لحل مشكلة انقطاع المياه عن المدينة

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن انقطاع مياه الشرب بالعديد من المناطق والأحياء السكنية بمديجنة أسوان يأتى بعد تعرض المدينة للأمطار وسوء الأحوال الجوية وتعطل مصادر الكهرباء المسئولة عن شغيل وضخ المياه.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ أسوان، اليوم، الاثنين، محطة جبل شيشة لمياه الشرب بالشلال.

وقال "كمال" إنه بعد تعدد الشكاوى من ضعف وإنقطاع مياه الشرب بالعديد من المناطق والأحياء السكنية بمدينة أسوان ، وخاصة بعد تعرض المدينة للأمطار الرعدية والرياح ، تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان محطة جبل شيشة لمياه الشرب بالشلال.

وأشار المحافظ ، إلى شرح تفصيلى عن مكونات المحطة ، والتى يتم تغذيتها بعدد 2 مصدر للكهرباء ، حيث تأثرت هذه المصادر من مياه الأمطار والرياح ، وهو الذى كان قد تسبب فى ضعف وإنقطاع المياه عن بعض المناطق السكنية ، وتضم المحطة 5 طلمبات يتم تشغيلهم بشكل كامل ، بالإضافة إلى 3 طلمبات إحتياطى لتنتج 1500 لتر / ثانية يومياً ، وتخدم نحو 70 % من سكان مدينة أسوان ، وأثناء الجولة التى رافقه فيها المهندس عمرو.