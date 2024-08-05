اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 أغسطس 2024 02:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان: مولدات كهربائية لحل مشكلة انقطاع المياه عن المدينة

الإثنين، 05 أغسطس 2024 02:20 م
محافظ أسوان: مولدات كهربائية لحل مشكلة انقطاع المياه عن المدينة جانب من الجولة
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن انقطاع مياه الشرب بالعديد من المناطق والأحياء السكنية بمديجنة أسوان يأتى بعد تعرض المدينة للأمطار وسوء الأحوال الجوية وتعطل مصادر الكهرباء المسئولة عن شغيل وضخ المياه.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ أسوان، اليوم، الاثنين، محطة جبل شيشة لمياه الشرب بالشلال.

وقال "كمال" إنه بعد تعدد الشكاوى من ضعف وإنقطاع مياه الشرب بالعديد من المناطق والأحياء السكنية بمدينة أسوان ، وخاصة بعد تعرض المدينة للأمطار الرعدية والرياح ، تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان محطة جبل شيشة لمياه الشرب بالشلال.

وأشار  المحافظ ، إلى شرح تفصيلى عن مكونات المحطة ، والتى يتم تغذيتها بعدد 2 مصدر للكهرباء ، حيث تأثرت هذه المصادر من مياه الأمطار والرياح ، وهو الذى كان قد تسبب فى ضعف وإنقطاع المياه عن بعض المناطق السكنية ، وتضم المحطة 5 طلمبات يتم تشغيلهم بشكل كامل ، بالإضافة إلى 3 طلمبات إحتياطى لتنتج 1500 لتر / ثانية يومياً ، وتخدم نحو 70 % من سكان مدينة أسوان ، وأثناء الجولة التى رافقه فيها المهندس عمرو.

 







اسوان

انقطاه المياه

جبل شيشه

اخبار المحافظات

اخبار مصر




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة