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محافظات تتصدر المشهد فى أوائل الثانوية العامة.. تعرف عليها

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 03:00 ص
محافظات تتصدر المشهد فى أوائل الثانوية العامة.. تعرف عليها الثانوية العامة
إيمان حكيم

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تشهد نتيجة الثانوية العامة 2024 كل عام منافسة شرسة بين محافظات مصر المختلفة لتحقيق أعلى المراكز فى نتائج امتحانات الثانوية العامة هذه المنافسة تعكس اهتمامًا كبيرًا بالتعليم وجودة المخرجات التعليمية على مستوى المحافظات.

وتعتبر نتائج الثانوية العامة مؤشرًا هامًا على مستوى التعليم فى المحافظة، وتؤثر بشكل كبير على مستقبل الطلاب الجامعى والمهنى.

وفي هذا السياق، يستعرض اليوم السابع أبرز المحافظات التى تتفوق فى نتائج الثانوية العامة بقوة  خلال السطور التالية:

المنوفية:
حصدت محافظ المنوفية عدد 3 من المتفوقين الأوائل في الثانوية العامة 2024
محافظة القاهرة مصممة على التفوق:
وكانت محافظة القاهرة حصدت عدد 7 من طلاب الثانوية العامة 2024
محافظة قنا :
فيما احتلت محافظة قنا عدد 2 من مقاعد المتفوقين الأوائل  في الثانوية  العامة 2024
محافظة الغريبة :
الغريبة تحصد 2 من المتفوقين في الثانوية العامة 2024
محافظة أسيوط:
وكانت محافظ أسيوط تواصل التفوق وتحصل على 2 من المتفوقين
اسكندرية  محافظة الإسكندرية :
محافظة الإسكندرية  2 من  الأوائل على الثانوية العامة
محافظة القليوبية :
كانت محافظة القليوبية  قد حصلت على 3 مقاعد من أوائل الثانوية العامة 2024

محافظة دمياط:
حصدت  دمياط واحد من أوائل الثانوية العامة 2024
محافظة الدقهلية :
حصدت  الدقهلية  واحد من أوائل الثانوية العامة 2024
محافظة قنا:
حصدت  قنا 2 من أوائل الثانوية العامة 2024
محافظ الشرقية:
حصدت  الشرقية 3 من أوائل الثانوية العامة 2024
محافظة البحيرة :
حصدت  البحيرة 2 من أوائل الثانوية العامة 2024ح
محافظة اسماعلية :

حصدت  إسماعلية 2 من أوائل الثانوية العامة 2024

محافظة كفر الشيخ:
حصدت  كفر الشيخ 1 من أوائل الثانوية العامة 2024
محافظة السويس:
حصدت  السويس 1 من أوائل الثانوية العامة 2024

 

للتعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على موقع اليوم السابع من خلال الدخول على الرابط التالى:

الطالبة فاطمة أيمن
الطالبة فاطمة أيمن

 

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