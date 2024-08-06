مؤشرات تنسيق الثانوية العامة.. 91 كلية للحاسبات والذكاء الاصطناعى

محمد صبحى

بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 ، ينشر " اليوم السابع" قائمة كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى على مستوى الجامعات المصرية والمعاهد والبالغ عددها 91 كلية ومعهد وذلك تزامنا مع قرب انطلاق تنسيق المرحلة الأولى.

وتتوزع هذه الكليات والمعاهد على النحو التالي: (26 كلية حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي في 27 جامعة حكومية، و20 كلية حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي في 32 جامعة خاصة، و20 كلية للحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في 20 جامعة أهلية، و15 معهدًا للحاسبات والمعلومات في المعاهد العليا الخاصة، و10 كليات حاسبات وذكاء اصطناعي بالجامعات المُنشأة باتفاقيات دولية وأفرع الجامعات الأجنبية.