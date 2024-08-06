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مؤشرات تنسيق الثانوية العامة لطلاب أدبى.. الحد الأدنى للكليات بتنسيق 2023

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 11:43 ص
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة لطلاب أدبى.. الحد الأدنى للكليات بتنسيق 2023 موقع التنسيق الإلكترونى
محمد صبحى

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تزامنا مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، وبدء الطلاب فى البحث عن تنسيق المرحلة الأولى والحدود الدنيا للقبول بالكليات فى تنسيق المرحلة الأولى، ينشر" اليوم السابع" الحدود الدنيا للقبول بالكليات بـ تنسيق الجامعات 2023، كـ دليل إرشادى للطلاب للتعرف على نتائج تنسيق المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول بكليات الشعبة الأدبية على الرابط التالي..

وفى سياق متصل، وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بمد فترة التقديم لأداء اختبارت القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق ببعض الكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وذلك حتى يوم الإثنين القادم الموافق 12 أغسطس، حرصًا على مصالح أبنائنا الطلاب.

وسيستمر موقع التنسيق الإلكترونى https://tansik.digital.gov.eg فى استقبال رغبات طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2024، لإجراء اختبارات القدرات حتى مساء يوم الإثنين الموافق 12/8/2024، علمًا بأن الموقع سيكون مُتاحًا أمام الطلاب على مدار الـ24 ساعة.

جدير بالذكر أن الكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعى 2024/2025، تشمل الآتي:
* كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بنى سويف - طنطا).
* كليات التربية الرياضية (بنين وبنات).
* كلية التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك (جامعة حلوان).
* كلية التربية الفنية (جامعة المنيا).
* كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة):
☆ أولًا .. الفنون بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - جنوب الوادى - المنصورة - أسيوط - الأقصر).
☆ ثانيًا .. الفنون الجميلة عمارة بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - المنصورة - أسيوط).







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