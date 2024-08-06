أوائل الثانوية العامة يحضرون مؤتمر وزير التعليم لإعلان تفاصيل نتيجة 2024

كتب محمود طه حسين

دعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024، لحضور المؤتمر الصحفى لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف لإعلان تفاصيل ونسب وشرائح المجاميع بنتيجة الثانوية العامة 2024، فيما أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه سيتم تكريم اوائل نتيجة الثانوية العامة 2024 بشكل مختلف هذا العام

واعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2024، بنسبة نجاح بلغت 81.3%

وضمت قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024 قرابة 38 طالب وطالبة حيث تفوقت الطالبات باجمالى 20طالبة مقابل 18 طالب فقط، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن قائمة أوائل شعبة علمى علوم هى " ندى رمضان عبد الونيس بمجموع درجات 404.5 درجة وهى الاولى فى شعبة علمى علوم ورؤى احمد محمد الثانى بشعبة علمى علوم بمجموع درجات 403.3 واياد يحيى حسن بمجموع درجات 403 وهو الثالث بشعبة علمى علوم وجنة طارق الثالث مكرر بشعبة علمى علوم بمجموع درجات 403. وزياد مصطفى حسن الخامس مكرر شعبة علمى علوم بمجموع 402.5 ومريم إيهاب بمجموع 402.5 الخامس مكرر شعبة علمى علوم وحسن محمد حسن السابع مكرر شعبة علمى علوم بمجموع درجات 402 ورهف محمد توفيق السابع مكرر بمجموع 402 درجة وسلمى محمود فرغلى السابع مكرر بمجموع 402 درجة وفلوباتير سعيد يعقوب السابع مكرر بمجموع 402.

وبالنسبة لأوائل نتيجة الثانوية العامة 2024 شعبة علمى رياضة، الطالب محمد هانى سعيد الأول بمجموع 405.5 ومحمد أحمد محمد الثانى مكرر بمجموع درجات 405 درجة محمد شريف محمد الثانى مكرر 405 درجة ونورهان نبيل صالح الثانى مكرر 405 درجة واحمد فتحى عبد القوى الخامس مكرر 404.5 درجة واحمد تامر صلاح الدين السادس مكرر بمجموع 403.5 ومايكل رضا عياد السادس مكرر 403.5 ومحمد أحمد أبو الفتوح السادس مكرر 403.5 ويوسف ابو غانم محمد السادس مكرر 403.5 و على أحمد حسن العاشر مكرر 403 وعمر محمد أحمد العاشر مكرر 403 .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أوائل نتيجة الثانوية العامة شعبة أدبى، ملك على السيد الاول مكرر بمجموع درجات 394.5 وندى أحمد حسن الاول مكرر 394.5 وحبيبة محمود إبراهيم الثالث بمجموع درجات 393 واياد عادل زكى الرابع بمجموع درجات 392.5 وتغريد أحمد على الخامس بمجموع درجات392 وبشرى صلاح الدين السادس مكرر بمجموع 391.5 وريم عمار إبراهيم السادس مكرر 391.5 ومنة الله غريب السادس مكرر 391.5 ونوران محمد عادل السادس مكرر 391.5 ورغدة سمير ابراهيم العاشر مكرر 391 درجة وعمار طاهر محمد العاشر مكرر 391 وسما سمير احمد الأول مكفوفين بمجموع 392 وأحمد محمد النوبى شعبة علوم دمج الأول بمجموع درجات 396 ونوران محمد بسيم المركز الأول شعبة علمى رياضة 394 درجة وحبية احمد عبد السميع بمجموع درجات الأول الشعبة الأدبية دمج وفاطمة أيمن حمودة الأول شعبة علمى علوم بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمجموع 666.98 ومصطفى أسامة مصطفى الأول شعبة علمى رياضة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمجموع 671.91 درجة .