صحيفة: الحكم بعدم قانونية ممارسات جوجل الاحتكارية سيتردد صداه فى عالم التكنولوجيا

كتبت ريم عبد الحميد

علقت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على الحكم الصادر بعدم قانونية بعض الممارسات الاحتكارية لـجوجل، وقالت إنه سيكون له تأثير كبير على شركات التكنولوجيا.

وقالت إنه فى عام 2000، ساعد حكم صادر فى قضية مناهضة الاحتكار فى الولايات المتحدة ضد مايكروسوفت فى وضع قواعد المنافسة لعملاق التكنولوجيا فى هذا الوقت.

وفى هذا الوقت، قال قاضى فيدرالي، إن مايكروسوفت قد انتهكت السلطة الاحتكارية لنظام التشغيل الخاص بها "ويندوز" وأمرت الشرطة بفصله، وتم التراجع عن قرار الفصل فى حكم الاستئناف، إلا أن النتائج القانونية الأساسية ظلت قائمة، وتم منع مايكروسوفت من إجبار شركائها فى الصناعة على عقود مقيدة، وأمرت بفتح بعض أدوات التكنولوجيا الخاصة بها لأطراف خارجية، ومنعت الشركة من التحكم فى الإنترنت.

والآن وبعد أكثر من عقدين، فإن حكما فى قضية مماثلة لمناهضة الاحتكار ضد جوجل يعد بتشكيل قواعد جديدة لصناعة التكنولوجيا. فقد وجد قاضى المقاطعة الأمريكية لمقاطعة كولومبيا أميت ميهتا، أن جوجل قد انتهك قوانين مكافحة الاحتكار بخنق المنافسين فى البحث عبر الإنترنت لحماية احتكارها المطلق.

ورأت صحيفة نيويورك تايمز، أن خسارة جوجل ربما يكون لها تداعيات كبيرة على المنافسة اليوم. فالمنظمون الأمريكيون يتهمون أيضا كل من أبل وأمازون ومينتا بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار بمنح مزايا لمنتجاتهم على المنصات التي يديرونها والاستحواذ على المنافسين الأصغر. ومن المقرر أن يكون للحكم فى قضية جوجل والجزاءات المحتملة التي قد يقررها القاضي، تأثير كبير على هذه القضايا، بما فى ذلك دعوى قضائية أخرى ضد جوجل بشان تكنولوجيا الإعلانات والتي من المقرر أن تبدأ المحاكمة فيها الشهر المقبل.

وقالت ريبيكا هاو ألينسورث، أستاذ القانون فى جامعة فاندربيلت، والتي تدرس مكافحة الاحتكار إن الحكم هو مؤشر لما يمكن أن تقوم به محاكم أخرى، ويمكننا أن نتوقع أن يقرأ قضاة أخرون هذا الراى ويتأثروا به.