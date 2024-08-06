صافرات الإنذار تدوى فى عسقلان وسديروت بسبب قصف صاروخى من غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

دوت صافرات الإنذار في كل من مستوطنات عسقلان وسديروت التي تحتلها القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بعد دقائق من إعلان حركة حماس تعيين يحيى السنوار قائدا سياسيا لها خلفا لإسماعيل هنية.



وأعلنت الفصائل الفلسطينية، أنها أطلقت قذائف صاروخية ثقيلة من قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في عسقلان وعدد من المستوطنات بغلاف غزة.

وقد أعلنت حركة حماس الفلسطينية، عن اختيار يحيى السنوار، رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفاً لإسماعيل هنية.

واغتالت إسرائيل يوم 31 يوليو الماضى، إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى لحركة حماس و‌رئيس الوزراء الفلسطينى الأسبق فى العاصمة الإيرانية طهران بعدما كان فى زيارةٍ لها للمشاركة فى مراسم تنصيب الرئيس الإيرانى الجديد مسعود بزشكيان، وقُتل إلى جانبِ هنية حارسه الشخصى القيادى الميدانى فى كتائب القسّام وسيم أبو شعبان.