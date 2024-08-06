شباب كفر الشيخ: تنافس 100 من الطلائع فى مسابقة القرآن الكريم

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة، عددا من المسابقات والفعاليات، منها المسابقة الدينية فى حفظ القرآن الكريم والتجويد والأحاديث النبوية الشريفة، ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا " بمشاركة 100 طليع من أعضاء مراكز الشباب.

كما نظم معسكر الشباب بمدينة بلطيم، ندوة تثقيفية حول ترسيخ ثقافة الإستشارات الأسري، كما شهد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اللقاء الحواري حول الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي نظمته إدارة البرلمان والتعليم المدنى بقاعة التعليم المدنى بالمديريةـ، بمشاركة 50 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب.

وشهد مركز شباب برمبال بمطوبس، تدريبات لعبة التايكوندو، ضمن مبادرة "صيفك رياضة وصحة" التى انطلقت فى محافظة كفر الشيخ، بعدد 138 مركز شباب ونادى وشركات الخدمات الرياضية، على مدار شهر أغسطس، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ولواء علاء عبد المعطي.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الهدف من تنفيذ مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية، هو غرس حب القرآن الكريم وتقديسه وتعظيمه ،وحب الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس النشء والشباب، والحث على حفظ كتاب الله تعالى وسنة نبيه، بالإضافة إلى تطبيق أحكام التجويد عَمَلِيًّا أثناء تلاوة القرآن الكريم.

شملت المسابقة إختبار مستويات حفظ المشاركين فى "القران كاملا، ثلاثة أرباع القران، نصف القرآن، ربع القران، خمسة أجزاء؛ ثلاثة أجزاء" بحضور الشيخ الدكتور ثروت نبيه إمام وخطيب بالأوقاف، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ولبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء ومحمد السماحي، مدير إدارة شباب بيلا.



تنافس 100 طليع في مسابقة القرآن الكريم



تنافيس بين الأطفال في لعبة التايكوندو