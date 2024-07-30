سباق اختراق الضاحية بمصيف بلطيم ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا"

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد مصيف بلطيم فاعليات المهرجان الرياضي وسباق اختراق الضاحية للمصطافين تنظمه مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، لخدمة المصطافين فى بلطيم وتنشيط السياحة الداخلية بالمدينة، سباق اختراق الضاحية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه فى إطار تضافر جهود المؤسسات الحكومية، لتقديم أفضل خدمة للمواطن المصري و أعدت إدارة التنمية الرياضية برنامج رياضي وسباق للجرى لاختراق الضاحية، يبدأ من أمام بوابة مصيف الشباب وينتهي أمام ملعب مصيف بلطيم بشاطىء النرجس بمشاركة 120 شاب من المصطافين، وإعداد جوائز للفائزين فى سباق اختراق الضاحية.

انطلق المهرجان بمشاركة 120 شابا من المصطافين والشباب من أفواج معسكر الشباب من إدارتى شباب بيلا والرياض بالمهرجان الرياضى، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، وفريق عمل الإدارة وحضور مديري إدارات بيلا والرياض.