زيلينسكى: أوكرانيا تعمل مع الاتحاد الأوروبى للحصول على حوالى 4 مليارات يورو

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تلقي مساعدات خارجية جديدة، قائلا "لقد تلقينا الآن تدفقا جديدا من الولايات المتحدة .. تم تحويل 3.9 مليار دولار إلى حساب الخزانة .. أنا ممتن لشركائنا على دعمهم .. كما نعمل مع الاتحاد الأوروبي للحصول على حوالي 4 مليارات يورو كمساعدات تحتاجها أوكرانيا في أغسطس".



وأضاف زيلينسكي - في خطاب له عبر الفيديو نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- أنه ناقش مع رئيس وزرائه دينيس شميهال أيضا بعض التفاصيل العملية المهمة ذات الصلة باستخدام الأصول الروسية المجمدة من جانب شركاء أوكرانيا.



وقال زيلينسكي: "هناك قرار من مجموعة السبع بشأن 50 مليار دولار لأوكرانيا من الأصول الروسية المستخدمة، ونحن نعمل الآن مع شركائنا في أوروبا وأمريكا على التنفيذ الملموس له، لقد نسقنا موقفنا اليوم حول كيفية التعامل مع الاستلام الفعلي للأموال".



وأكد أن هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لأوكرانيا ويمكن أن يعزز البلاد في موسم الخريف والشتاء القادمين.