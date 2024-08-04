زيلينسكى يدعو لعقد اجتماع لمجلس الناتو وأوكرانيا لمناقشة كيفية التصدى للصواريخ الروسية

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إلى عقد اجتماع في إطار مجلس حلف شمال الأطلنطي "ناتو"وأوكرانيا لمناقشة كيفية مساهمة الدول المجاورة في إسقاط الصواريخ الروسية.



وقال زيلينسكي، خلال فعالية بمناسبة يوم القوات الجوية الأوكرانية، "علينا أن نعمل على تطوير المزيد من القدرات التقنية حتى تتمكن الدول المجاورة من استخدام طائراتها ضد بعض الصواريخ التي تطلقها روسيا صوب بلادنا"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (أوكرينفورم) الرسمية الأوكرانية.



وتابع زيلينسكي: "يبدو أن هذا القرار ربما يكون صعبا على شركائنا، إنهم يخشون دائما التصعيد غير الضروري، لكننا نعتقد أن هناك إمكانية للتوصل إلى تفاهم مشترك بهذا الصدد خلال اجتماع مجلس الناتو وأوكرانيا".