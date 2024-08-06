روسيا تبدأ فى إنتاج مسيّرات جوية مزودة بالذكاء الاصطناعى

موسكو (أ ش أ)

بدأت روسيا فى الإنتاج الصناعى لمسيرات "درون FPV" الجوية المزودة بالذكاء الاصطناعى من طراز "روساك – إس".

ووفقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم"، اليوم الثلاثاء، فبمقدور المسيرة التعرف على الأهداف وترتيبها حسب الأولوية بشكل مستقل، ويبقى لمشغل المسيرة في هذه الحالة اختيار الهدف وإصدار الأمر بتدميره.

ويشير الخبراء إلى أن المسيّرات التكتيكية المزودة بالذكاء الاصطناعي لها مستقبل، لأنها ستزيد إلى حد بعيد من فاعلية ضرباتها.

ويمكن أن تحلق المسيرة على مسافة ألف متر، بعد تلقي الأمر بتدمير الهدف تلقائيا في نظام أوتوماتيكي، الأمر الذي يسمح له بمهاجمة الهدف خلف الأفق اللاسلكي وتفادي مناطق تعمل فيها منظومات الحرب الإلكترونية للعدو بسبب غياب اتصاله بمشغله.