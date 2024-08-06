رئيس ميناء دمياط يلتقى ممثلى الشركات والتوكيلات بعد توليه المسئولية

كتب سيد الخلفاوى

عقد اللواء بحرى أ.ح طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط الاجتماع الدورى مع ممثلي الشركات والتوكيلات والمجتمع المينائى، بحضور اللواء بحرى أ.ح أحمد حمدي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل وقيادات الهيئة وممثلين عن الرقابة على الصادرات والواردات والجمارك وصوامع دمياط والحجر الزراعى وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وسلامة الغذاء والتفتيش البحرى.



وبدأ الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس الإدارة رحب خلالها بالحضور، كما هنأهم بذكرى مرور 38 عاما على افتتاح الميناء، وتم عرض ما اتخذ من قرارات في الموضوعات المطروحة سابقاً ومناقشة جدول الأعمال للموضوعات الحالية مع الاستماع لأراء ممثلو الشركات في عدد من موضوعات الجدول الحالي والأفكار التى تساعد على حسن سير الأعمال بالميناء ، حيث تم التأكيد على ضرورة استدامة تأهيل العمالة بجميع الشركات لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية أثناء التشغيل على الأرصفة والساحات وتفعيل إجراءات الحد من المخاطر بما يضمن بيئة عمل آمنه.



هذا إلى جانب التأكيد على استمرار الهيئة في تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات القانونية الممكنة بما يخدم رفع معدلات التداول بالميناء .



وفى نهاية اللقاء أشاد ممثلو الشركات والتوكيلات بتواصل الهيئة الدائم معهم باعتبارهم شركاء فى النجاح الذى وصل إليه الميناء .