رئيس جامعة كفر الشيخ يستعرض أهداف مبادرة "سفراء التكنولوجيا" بالتعاون مع حياة كريمة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أطلقت جامعة كفر الشيخ مبادرة "سفراء التكنولوجيا" بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بكلية العلوم بالجامعة، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والتي تهدف إلى توفير التدريب والتمكين للشباب وطلبة الجامعة، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استخدام التكنولوجيا، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المعرفة الرقمية وتنمية المهارات التقنية بين الشباب.

وجرى تكريم المتدربين من الخريجين والطلاب الذين اجتازوا الدورة التدريبية على مدار أسبوعين بحضور الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مجدي محفوظ عميد كلية العلوم، والعقيد أسامة الدسوقي، مدير مكتب حياة كريمة، واسلام جبر منسق حياة كريمة بكفر الشيخ، ومشرفي التدريب من المؤسسة، والمدربين من وزارة الإتصالات.

صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الهدف من المبادرة هو تطوير المهارات الرقمية، وتقديم برامج تدريبية متخصصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال من خلال دعم الشباب في تحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشاريع ريادية من خلال توفير الموارد اللازمة والتوجيه المهني، وتقليص الفجوة الرقمية لضمان وصول التدريب والموارد التقنية إلى المناطق النائية والقرى، مما يسهم في تحقيق العدالة الرقمية.

ومن جانبها أشارت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البية، إلى ان المبادرة تشمل برامج تدريبية مكثفة وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية بالجامعة بالتعاون مع مدربين متخصصين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى منح تدريبية وشهادات معتمدة، حيث يتم تقديم منح تدريبية للشباب المتميزين الذين يتم اختيارهم بناءً على معايير محددة، بالإضافة إلى شهادات معتمدة بعد اجتياز البرامج التدريبية، أيضاُ توفر المبادرة إتاحة الفرصة للشباب للمشاركة في مشاريع تطبيقية عملية مع شركات تقنية رائدة، مما يعزز من خبراتهم ويزيد من فرصهم في سوق العمل.