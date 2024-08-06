رئيس النيابة الإدارية يستقبل مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق

كتب إبراهيم قاسم

استقبل المستشارعبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية بمقر رئاسة الهيئة اليوم الثلاثاء، المستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، وبصحبته وفد من المستشارين أعضاء القطاع بوزارة العدل.

جاء ذلك بحضور المستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، وقدم المستشار يوسف الكومي، التهنئة للمستشار عبد الراضي صِدِّيق - لتوليه رئاسة الهيئة، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام منصبه الرفيع.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية، مدير مركز الإعلام والرصد، المستشار محمد سمير.