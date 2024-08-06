اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 09:13 م
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رئيس النيابة الإدارية يستقبل مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 08:47 م
رئيس النيابة الإدارية يستقبل مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق رئيس النيابة الإدارية ومساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري
كتب إبراهيم قاسم

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استقبل المستشارعبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية بمقر رئاسة الهيئة اليوم الثلاثاء، المستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، وبصحبته وفد من المستشارين أعضاء القطاع بوزارة العدل.
 
جاء ذلك بحضور المستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، وقدم المستشار يوسف الكومي، التهنئة للمستشار عبد الراضي صِدِّيق - لتوليه رئاسة الهيئة، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام منصبه الرفيع.
 
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية، مدير مركز الإعلام والرصد، المستشار محمد سمير.
 
استقبال مساعد وزير العدل
استقبال مساعد وزير العدل

الزيارة
الزيارة

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

رئيس النيابة الإدارية يستقبل مساعد وزير العدل
رئيس النيابة الإدارية يستقبل مساعد وزير العدل

لقطة من الزيارة
لقطة من الزيارة

 







النيابة الادارية

الشهر العقارى

رئيس النيابة الادارية

مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى




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