اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 03:58 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

حفر 5 آبار بحقل شمال صفا.. أهم المعلومات عن إنتاج البترول بحقول جابكو

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 03:00 ص
حفر 5 آبار بحقل شمال صفا.. أهم المعلومات عن إنتاج البترول بحقول جابكو خليج السويس
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعراض المهندس صلاح عبد الكريم رئيس شركة  بترول خليج السويس "جابكو" أهم نتائج الأعمال خلال العام المالى 2023/2024 حيث تضمنت الأتى ..


1-شهد ضخ استثمارات بحوالى 415 مليون دولار فى انشطة البحث والإستكشاف والإنتاج.

2- فيما  بلغ حجم انتاجها حوالى 57 الف برميل زيت خام يومياً.

3-حيث ساهم وضع بئرين جديدين فى حقل بترول شمال صفا بخليج السويس على خريطة الإنتاج فى تحقيق معدل إنتاج أولى يناهز 7000 برميل يومياً .


4-ومن المخطط مع تنفيذ عمليات حفر 5 آبار جديدة الوصول بمعدلات إنتاج حقلى شمال صفا والوصل الى 15 الف برميل يومياً خلال النصف الثانى من العام القادم  .


5- كما تنفذ الشركة خطة لتجديد الأصول مثل خطوط الإنتاج واحلال الضواغط اللازمة للإنتاج .

 

6'وساهم الالتزام بإشتراطات السلامة والصحة المهنية فى تحقيق 16 مليون ساعة عمل آمنة بدون حوادث او اصابات .







البترول

الغاز

المشروعات

قطاع البترول

جابكو

وزير البترول




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة