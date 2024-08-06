حفر 5 آبار بحقل شمال صفا.. أهم المعلومات عن إنتاج البترول بحقول جابكو

كتبت - مروة الغول

استعراض المهندس صلاح عبد الكريم رئيس شركة بترول خليج السويس "جابكو" أهم نتائج الأعمال خلال العام المالى 2023/2024 حيث تضمنت الأتى ..



1-شهد ضخ استثمارات بحوالى 415 مليون دولار فى انشطة البحث والإستكشاف والإنتاج.

2- فيما بلغ حجم انتاجها حوالى 57 الف برميل زيت خام يومياً.

3-حيث ساهم وضع بئرين جديدين فى حقل بترول شمال صفا بخليج السويس على خريطة الإنتاج فى تحقيق معدل إنتاج أولى يناهز 7000 برميل يومياً .



4-ومن المخطط مع تنفيذ عمليات حفر 5 آبار جديدة الوصول بمعدلات إنتاج حقلى شمال صفا والوصل الى 15 الف برميل يومياً خلال النصف الثانى من العام القادم .



5- كما تنفذ الشركة خطة لتجديد الأصول مثل خطوط الإنتاج واحلال الضواغط اللازمة للإنتاج .

6'وساهم الالتزام بإشتراطات السلامة والصحة المهنية فى تحقيق 16 مليون ساعة عمل آمنة بدون حوادث او اصابات .