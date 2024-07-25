اليوم السابع
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البترول: خطة لحفر 5 آبار تنمية جديدة في حقلى شمال صفا والوصل

الخميس، 25 يوليو 2024 12:56 م
البترول: خطة لحفر 5 آبار تنمية جديدة في حقلى شمال صفا والوصل خلال الزيارة
كتبت -مروة الغول

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قام المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بجولة بحرية لمنصة تسهيلات إنتاج حقل شمال صفا البحرى بمنطقة امتياز شمال شرق رمضان بخليج السويس التابع لشركة بترول خليج السويس (جابكو) بالتعاون مع شركة دراجون الإماراتية،  حيث تابع بدوى مع العاملين على متن المنصة البحرية سير العمل والتقنيات المستخدمة فى عمليات الحفر البحرى لتنمية الآبار المكتشفة لتعظيم معدلات إنتاج البترول والغاز بما يدعم الاقتصاد الوطنى.

وأكد بدوى على استمرار الزيارات الميدانية لمواقع الإنتاج والالتقاء بالعاملين الذين يمثلون رأس الحربة فى العملية الإنتاجية لما يقع على عاتقهم من جهود كبيرة فى تنفيذ البرامج والخطط الموضوعة لزيادة معدلات الإنتاج.

 

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وأوضح الوزير أن اتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة أحد أساسيات العمل فى قطاع البترول، وحث العاملين على الاطلاع دائما على أحدث التكنولوجيات والتقنيات المتطورة لرفع كفاءة التشغيل وتحسين معدلات الإنتاج.


وأوضح المهندس صلاح عبد الكريم رئيس شركة جابكو أنها تخطط لحفر 5 آبار تنمية جديدة في حقلى شمال صفا والوصل بهدف تنمية مخزون بترولى يتجاوز 100مليون برميل وزيادة الإنتاج إلى 15ألف برميل يومياً خلال النصف الثانى مع العام القادم، ويبلغ إجمالي استثمارات مشروع التنمية من أعمال حفر الآبار وإنشاء منصة تسهيلات إنتاج ومد خطوط أنابيب بحرية  بحوالي 226 مليون دولار، وقام بتنفيذها تحالف شركات مصرية يضم شركات إنبى وبتروجت وخدمات البترول البحرية.

 

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وزير البترول

كريم بدوي

الآبار البترولية

الحفر البحري




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