حزب الله يعلن قصف مقر الدفاع الجوى فى ثكنة كليع الإسرائيلية بصواريخ كاتيوشا

أعلن حزب الله اللبناني قصف مقر الدفاع الجوى والصاروخى فى ثكنة "كيلع" الإسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن عن رصد 20 صاروخا أطلقوا من جنوب لبنان باتجاه الشمال الإسرائيلي.
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أعلن حزب الله اللبناني قصف مقر الدفاع الجوى والصاروخى فى ثكنة "كيلع" الإسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن عن رصد 20 صاروخا أطلقوا من جنوب لبنان باتجاه الشمال الإسرائيلي.
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