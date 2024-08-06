اليوم السابع
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حزب الله يعلن قصف مقر الدفاع الجوى فى ثكنة كليع الإسرائيلية بصواريخ كاتيوشا

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 07:53 م
حزب الله يعلن قصف مقر الدفاع الجوى فى ثكنة كليع الإسرائيلية بصواريخ كاتيوشا صاروخ -أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلن حزب الله اللبناني قصف مقر الدفاع الجوى والصاروخى فى ثكنة "كيلع" الإسرائيلية بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن عن رصد 20 صاروخا أطلقوا من جنوب لبنان باتجاه الشمال الإسرائيلي. 







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