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حسن نصر الله: الكيان الصهيونى يحاول تهجير الفلسطينين إلى مصر

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 07:40 م
حسن نصر الله: الكيان الصهيونى يحاول تهجير الفلسطينين إلى مصر حسن نصر الله
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن "الكيان الصهيوني يهدد دول المنطقة بالكامل ويحاول اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وتهجيرهم إلى مصر وبلدان أخرى".

وأضاف نصر الله  خلال كلمته أثناء تأبين القائد في حزب الله فؤاد شكر: " مخاطر التصعيد الإسرائيلي تهدد دول المنطقة، كما أن مشروع نتنياهو في غزة هو اقتلاع أهلها وتهجيرهم نحو مصر أو إلى مكان آخر".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى فى 30 يوليو الماضى، أنه اغتال فؤاد شكر القيادى بحزب الله اللبنانى، بغارة جوية على مبنى فى حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.







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