حزب الله يستهدف موقعين فى "مزارع شبعا" و"رويسات العلم" المحتلتين

استهدف حزب الله اللبنانى، اليوم الثلاثاء، موقعين فى "مزارع شبعا" اللبنانية و"رويسات العلم" المحتلتين بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية .
وأعلن حزب الله - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية - أنه بعد مراقبة ومتابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلى في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وعند رصد ملالة إسرائيلية في محيط موقع رويسات العلم، وعند وصولها إلى نقطة المكمن، تم استهدفها بالصواريخ الموجهة وإصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها وسقوط طاقمها بين قتيل جريح .
كما أعلن استهدف موقع المرج بقذائف المدفعية وتم إصابته بشكل مباشر .
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