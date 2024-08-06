اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 04:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

حزب الله يستهدف موقعين فى "مزارع شبعا" و"رويسات العلم" المحتلتين

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 02:56 م
حزب الله يستهدف موقعين فى "مزارع شبعا" و"رويسات العلم" المحتلتين مزارع شبعا ـ صورة أرشيفية
بيروت (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استهدف حزب الله اللبنانى، اليوم الثلاثاء، موقعين فى "مزارع شبعا" اللبنانية و"رويسات العلم" المحتلتين بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية .

وأعلن حزب الله - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية - أنه بعد ‏مراقبة ‏‏ومتابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلى في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وعند رصد ‏‏ملالة إسرائيلية في محيط موقع رويسات العلم، وعند وصولها ‏‏إلى نقطة المكمن، تم استهدفها بالصواريخ الموجهة وإصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى ‏‏تدميرها وسقوط طاقمها بين قتيل جريح .

كما أعلن استهدف موقع المرج ‏بقذائف المدفعية وتم إصابته بشكل مباشر .







حزب الله

مزارع شبعا

قوات الاحتلال الإسرائيلى

مزارع شبعا اللبنانية

رويسات العلم




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة