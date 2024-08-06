توافد وإقبال كبير على القافلة الشاملة لجامعة القاهرة فى "رأس غارب"

كتب محمد صبحى

نجحت القافلة الطبية التوعوية التى أطلقتها جامعة القاهرة، الأسبوع الماضى، لمدينة "رأس غارب" بمحافظة البحر الأحمر، فى تحقيق أهدافها وذلك فى إطار التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، ومبادرة حياة كريمة لدعم القرى الأكثر احتياجًا، حيث توافد مئات المواطنين للاستفادة من الخدمات المتنوعة التى تقدمها القافلة، وذلك بالتعاون بين جامعة القاهرة وشركة بترول خليج السويس "جابكو" إحدى شركات قطاع البترول.

وأجرت الفرق الطبية بالقافلة الكشف الطبى على 1653 حالة مرضية فى مختلف التخصصات، كما تم استهداف 580 مواطن لرفع الوعى والتثقيف الصحى من خلال الندوات التى عقدتها القافلة بالتنسيق مع إدارة الشباب والرياضة برأس غارب.

واستمرت القافلة الطبية بمدينة رأس غارب لمدة 3 أيام، حيث ضمت فريق طبى من 5 كليات هي: كلية طب قصر العينى، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية العلاج الطبيعى، وكلية الصيدلة، وكلية التمريض، وشملت القافلة تخصصات فى الأمراض الجلدية، والأمراض الباطنة، والرمد، والعظام، وأمراض النساء والتوليد، والأنف والأذن والحنجرة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعى، بالإضافة إلى عيادة الأطفال، وذلك لتقديم الخدمات الطبية المختلفة، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية مجانًا.

وتعد قافلة رأس غارب هى باكورة تعاون بين جامعة القاهرة وقطاع البترول المصرى فى المسئولية المجتمعية؛ حيث ستشهد الفترة المقبلة عقد برتوكول تعاون ومذكرة تفاهم مع شركة خليج السويس "جابكو" للمزيد من الشراكة المجتمعية التطبيقية مع جامعة القاهرة.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تحرص على المشاركة بقوة فى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ومبادرة "حياة كريمة"، من خلال إطلاق القوافل التنموية الشاملة للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا بهدف تقديم الخدمات الصحية والمجتمعية فى إطار تفعيل دور الجامعة الخدمى والتنموى تجاه المجتمع والبيئة المحيطة، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.