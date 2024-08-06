تجهيز 5 معامل بجامعة الفيوم لبدء أعمال تنسيق القبول بالكليات والمعاهد

الفيوم - رباب الجالى

قال الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، في تصريحات خاصة اليوم السابع، إنه تم تجهيز 5 معامل لاستقبال طلاب الثانوية العامة والدبلومات وأولياء أمورهم من الراغبين في القيام بالتنسيق والاختيار من بين الكليات والمعاهد المختلفة، محذرا من الكيانات الوهمية، وضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق.

وقال الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالتوجيه نحو تنظيم آليات العمل داخل المعامل وتوفير الأماكن المناسبة لانتظار الطلاب وذويهم، مشيرا إلى أنه تم توفير عدد 80 جهاز حاسب آلي وطابعات حديثة لطباعة بطاقات الترشيح للطلاب، بالإضافة إلى وجود فريق من موظفين مختصين وفنيين مدربين لتقديم كافة المعلومات للطلاب وأولياء الأمور علاوة على تقديم الدعم الفني وحل أي مشكلة طارئة، وتعريف الطلاب بأهم القواعد والتعليمات التى يجب مراعاتها أثناء التنسيق الإلكتروني.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه تم تشكيل فريق عمل لكل معمل يضم مشرف عام على المعمل من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية وثلاثة من مسئولي الدعم الفني من الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب وعضو IT.

وأشارت دكتورة رحاب عبد الرؤف زكي، مدير عام شئون التعليم والطلاب، بأن معامل التنسيق توجد بكليات الزراعة والعلوم والهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي والسياحة والفنادق، مؤكدة ضرورة حفاظ الطلاب على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات.