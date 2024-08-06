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بنت السويس السادسة أدبى: ذاكرت أون لاين وحلمى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 02:43 م
بنت السويس السادسة أدبى: ذاكرت أون لاين وحلمى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بنت السويس السادسة أدبي
السويس_ صبرى غانم

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حققت ابنة محافظة السويس الطالبة منة الله غريب المركز السادس بالشعبة الأدبية فى الثانوية العامة، على مستوى الجمهورية والتى جاءت بنجاحها هذه المرة عبر المنصات التعليمية بعد تجاهل الدروس الخصوصية.

 

تقيم منه الله وأسرتها في ضاحية الرياض بحي فيصل، بمحافظة السويس وفضلت منة الله المذاكرة أونلاين.

 

تقول منه إنها اعتمدت فى دراستها خلال الفترة الماضية على الدراسة بنظام أون لاين، عبر المنصات التعليمية وقنوات "يوتيوب"، كانت قبل ذلك تحصل على دروس خصوصية فى التاريخ والجغرافيا واللغة الفرنسية، إلا أنها تركت التاريخ والجغرافيا قبل الامتحانات بشهرين، وركزت على المنصات التعليمية، وحل التدريبات والنماذج.

 

وأضافت منة الله أن المذاكرة أونلاين تحد من ضياع الوقت والمال فى الدروس، ووفرت لها بديل أكثر كفاءة فى تلقي العلم، لتؤكد أن الاعتماد على التعليم أون لاين جيد إذا ألزم الطالب نفسه بالدوام على المذاكرة وأعطى لنفسه مساحة من الفهم والتلقى.

 

وترى منة الله ابنة السويس أن المذاكرة ليست مرتبطة بتوقيت وإنما بالتحصيل الدراسي، تخطط للغد من اليوم، تعرف ما تذاكر وتبدأ فيه ولا تنتهى إلا بعد التحصيل والفهم، ولا تعتمد على الحفظ، تنوى منة الله الالتحاق بكلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس، لتصبح سفيرة يوما ما لتحقق حلمها الذى يراودها.

 

يقول والد منة الله أنه رغم وصوله لسن المعاش إلا أنه وفر لابنته ما تحتاجه للدروس، إلا أنها عدلت مسارها وتنازلت عن الدروس، حفاظا على الوقت والجهد، وقال إنه كان يشفق عليها من طول ساعات المذاكرة، وكان يتوقع تفوقها، يبتسم وهو يقول "أنا كان منتظر اتصال وزير التربية والتعليم عشان يقولى منة من أوائل الجمهورية"، بينما لم تتوقع منة ذلك.

 

يضيف الأب أن على الأسر ان تنصح الأبناء، دون ضغط يتحول إلى تخويف  من الثانوية العامة في البيوت المصرية، وأنه من الضرورى أن يعدد الطلاب مصادر التعلم، والاقتراب أكثر من المنصات التعليمية فى توفر الوقت والجهد تتيح للطالب المذاكرة فى أى وقت.

بنت السويس السادسة أدبي مع اسرتها
بنت السويس السادسة أدبي مع اسرتها

 

بنت السويس السادسة أدبي واسرتها
بنت السويس السادسة أدبي واسرتها

 

 

بنت السويس السادسة أدبي
بنت السويس السادسة أدبي

 







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