الهدوء يخيم على شوراع بنجلاديش عقب استقالة رئيسة الوزراء

دكا (أ ش أ)

خيم الهدوء على شوارع العامة البنغالية "دكا"، اليوم الثلاثاء، عقب الاضطرابات الأمنية التى شهدتها البلاد، وانتهت باستقالة رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، ومغادرتها للبلاد.

وذكرت قناة "تشانيل 24" البنغالية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مظاهر الحياة بدأت تدب في شوارع العاصمة (دكا) حيث فتحت المحال التجارية أبوابها أمام الرواد، وتجوب الحافلات العامة الشوارع.

وكان قائد الجيش في بنجلاديش الجنرال وقر الزمان، قد حث المواطنين أمس على وقف العنف، مشيرا إلى أنه سيعقد محادثات مع رئيس البلاد لتشكيل حكومة مؤقتة، بعد أن أجرى محادثات مع أحزاب المعارضة الرئيسية وأفراد من المجتمع المدني.

وقد شهدت بنجلاديش خلال الأيام القليلة الماضية مظاهرات حاشدة تطالب باستقالة الشيخة حسينة.. علما بأن بنجلاديش شهدت الشهر الماضي احتجاجات طلابية عنيفة ضد نظام جديد للحصص في الوظائف الحكومية، ما تسبب في مقتل عشرات الأشخاص.

ويشمل النظام الجديد تخصيص 56% من الوظائف الحكومية لفئات محددة منها أفراد عائلات المقاتلين (الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971) والسيدات ، والسكان الأصليون، وذوو الإعاقة.