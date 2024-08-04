المجلس القومي للمرأة يشارك فى مؤتمر المصريين بالخارج

كتب محمود راغب

شاركت السفيرة منى عمر عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة العلاقات الخارجية صباح اليوم في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المصريين في الخارج (النسخة الخامسة تحت شعار "من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا") الذي تنظمه وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج على مدار يومي 4-5 أغسطس 2024.

وتفقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ترافقه السفيرة منى عمر معرض المجلس القومي للمرأة الذى يقام على هامش المؤتمر.



وزير الخارجية والهجرة يتفقد المعرض

وقد قامت السفيرة منى عمر بإهداء وزير الخارجية هدية عينية من منتجات السيدات المميزة، مؤكدة على الدور الهام للمجلس في دعم السيدات من مختلف المحافظات ورائدات الأعمال وتمكينهن اقتصاديا ومساعدتهن في التسويق وعرض منتجاتهن، وأبدى الوزير الدكتور بدر عبد العاطي، إعجابه بمنتجات السيدات المختلفة والمميزة.



معرض المجلس القومي للمرأة

وشارك المجلس بمعرض تضمن منتجات التدريبات الحرفية للسيدات من محافظات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بالإضافة إلى عرض منتجات رائدات الأعمال، وكذلك منتجات السيدات ضمن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتضمنت منتجات صديقة للبيئة وملابس وأكسسوار بتصميمات مبتكرة وعصرية.