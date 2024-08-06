اليوم السابع
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الصومال: فرار سجناء محكوم عليهم بالإعدام ينتمون لحركة الشباب المتمردة

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 09:04 ص
الصومال: فرار سجناء محكوم عليهم بالإعدام ينتمون لحركة الشباب المتمردة الشرطة الصومالية ـ صورة أرشيفية
مقديشيو (أ ش أ)

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أعلنت السلطات الصومالية فرار عدد من السجناء المنتمين لحركة "الشباب" المتمردة المحكوم عليهم بالإعدام لارتكابهم جرائم مختلفة، بما فى ذلك ضلوعهم فى جرائم قتل وتفجيرات.

وذكر راديو "داسلان" الصومالي، اليوم الثلاثاء، أن السجناء فروا من سجن شديد الحراسة في مدينة جالكعيو بولاية بونتلاند، حيث كانوا ينتظرون الإعدام.

ونقل الراديو عن مصادر ومسؤولين محليين قولهم إن عملية الهروب حدثت مؤخرًا في الجزء الشمالي من مدينة جالكعيو داخل ولاية بونتلاند الصومالية، مشيرين إلى أن تفاصيل كيفية تمكُّن السجناء من الهروب من المنشأة شديدة الحراسة لا تزال قيد التحقيق.







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