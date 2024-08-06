اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصاروخان المستخدمان فى الهجوم على قاعدة عين الأسد من نوع كاتيوشا

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 01:44 ص
الصاروخان المستخدمان فى الهجوم على قاعدة عين الأسد من نوع كاتيوشا قاعدة عين الأسد
أحمد علوى

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أفاد مصدران أمنيان عراقيان، أن نوعية الصواريخ المستخدمة الهجوم على قاعدة عين الأسد الامريكية بالعراق هما صاروخان من نوع كاتيوشا.

وخلف الهجوم حتى الآن مقتل 5 جنود أمريكيين متأثرين بإصابتهم .

ومنذ قليل أعلن متحدث باسم البنتاجون إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي استهدف الإثنين قاعدة "عين الأسد" العسكرية في العراق.

وأوضح المتحدث أن "ما يُعتقد أنه هجوم صاروخي وقع اليوم ضد قوات أمريكية وللتحالف في قاعدة عين الأسد في العراق. تفيد المؤشرات الأولية بإصابة عدد من الأمريكيين".







العراق

قاعدة عين الاسد

صواريخ كاتيوشا




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