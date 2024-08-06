اليوم السابع
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السادس مكرر رياضة: كنت متوقع تفوقى ووعدت والدتى إنى أكون من الأوائل.. فيديو

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 01:03 ص
السادس مكرر رياضة: كنت متوقع تفوقى ووعدت والدتى إنى أكون من الأوائل.. فيديو الطالب محمد أحمد أبو الفتوح
الإسكندرية أحمد الزغبى

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من الإسكندرية، ولقاء خاص مع الطالب محمد أحمد أبو الفتوح من الإسكندرية، والحاصل على المركز السادس مكرر علمى رياضة على مستوى الجمهورية فى نتيجة الثانوية العامة.

وقال محمد أحمد أبو الفتوح، إن سبب نجاحه هو دعم أهله ومساندتهم له، قائلا: كنت متوقع تفوقى ووعدت والدتى أننى سوف أكون من الاوائل ووفيت بوعدى لها.

وقال قى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه وعد والدته أنه سيكون من الأوائل وأوفى بوعده لها، فيما أعرب عن أمنيته فى الالتحاق بكلية الهندسة فى مجال الكمبيوتر مؤكدا أنه يعد نفسه حاليا بالكورسات للالتحاق بالكلية.

وحول ساعات المذاكرة قال: "قسمت المذاكرة 3 مراحل طوال العام، المرحلة الأولى كانت مذاكرة خفيفة ساعة أو ساعتين، المرحلة الثانية من 4 - 5 ساعات فى اليوم، والمرحلة الثالثة قبل الامتحان كرست كل وقتى للمذاكرة.

ووجه "محمد" نصيحة للطلاب للتفوق فى الثانوية العامة قائلا: "ربنا معاكوا ركزوا كويس الموضوع مش سهل، لازم مذاكرة كتير لكن الاستراحة كما هامة".

ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.

أسرة الطالب محمد أحمد أبو الفتوح
أسرة الطالب محمد أحمد أبو الفتوح

 

الطالب محمد أحمد أبو الفتوح ووالدته
الطالب محمد أحمد أبو الفتوح ووالدته

 

الطالب محمد أحمد أبو الفتوح
الطالب محمد أحمد أبو الفتوح

 







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