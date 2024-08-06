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السابع مكرر بالثانوية العامة: علمت بتفوقى وأنا أقرأ القرآن وسألتحق بطب القاهرة

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 12:28 ص
السابع مكرر بالثانوية العامة: علمت بتفوقى وأنا أقرأ القرآن وسألتحق بطب القاهرة حسن محمد حسن إبراهيم
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قال حسن محمد حسن إبراهيم على السابع مكرر جمهوربة علمى علوم بالثانوية العامة مدرسة الغزالى الثانوية المشتركة التابعة لإدارة فاقوس التعليمية محافظة الشرقية، كنت حريصا على تحصيل الدرجات العلمية وأما داخل اللجان الامتحانية وكنت مطمئنا خاصة أننى كنت أراجع مع أساتذتى الحل الذى كتبته بكراسات الإجابة وبفضل الله حصلت على 402 درجة.

وأضاف: سألتحق بكلية الطب البشرى جامعة القاهرة وكنت أذاكر من 8 إلى 12 ساعة، وختمت القرآن الكريم منذ فترة، علمت بتفوقى وأنا أقرأ القرآن الكريم.

وقال والده أبلغنا بالنتيجة عن طريق النت وجاء الخبر على هاتف وكنا نجلس بجواره وهو يقرأ القرآن وعندما أخبرته سجد لله شكرا وبعدها عانقني وأطلقت والدته الزغاريد، وتحول المنزل إلى فرح وتجمع الجيران والأقارب وعمت الأفراح المنطقة.

ويترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على موقع اليوم السابع من خلال الدخول على الرابط التالى https://m.youm7.com/natega/thanaweya2024

 







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