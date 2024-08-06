السابع على الثانوية العامة: حلم حياتى الالتحاق بكلية الطب.. صور

البحيرة -ناصر جودة

شهدت مدينة الدلنجات بالبحيرة، حالة من الفرحة الغامرة بعد الإعلان عن حصول الطالب فلوباتير سعيد على المركز السابع مكرر فى الثانوية العامة على مستوى الجمهورية شعبة العلوم.

وتوافد الأهالى على منزل الطالب المتفوق بوسط مدينة الدلنجات لتقديم التهانى والتقاط الصور التذكارية، وسط الزغاريد وتوزيع الحلوى.

وأعرب فلوباتير سعيد الطالب بمدرسة الدلنجات الثانوية بنين، والحاصل على مجموع 402 درجة عن سعادته الكبيرة بهذا التفوق، وتصدر قائمة أوائل الثانوية العامة، مضيفا أنه لم يتوقع أن يكون فى المراكز الأولى فى الثانوية العامة وأنه اجتهد بكل قوة على مدار العام الدراسى لتحقيق هذا التفوق.

وأوضح السابع على الثانوية العامة، أنه كان يعكف على استذكار دروسه لمدة 8 ساعات فى اليوم وارتفعت أكثر خلال فترة الامتحانات.

وعن طموحه أكد ابن البحيرة فلوباتير سعيد أن أمنية حياته الالتحاق بكلية الطب وذلك من علاج البسطاء وغير القادرين، وأن الدكتور مجدى يعقوب هو مثله الأعلى فى الحياة العملية وذلك لما قدمه لكافة البشر خاصة فى موطنه مصر، وأنه يهدى نجاحه لأسرته خاصة أبويه اللذين قدموا كافة أوجه الدعم حتى يتم تحقيق هذا التفوق الدراسى.

للتعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على موقع اليوم السابع من خلال الدخول على الرابط التالى:



الطالب فلوباتير



فلوباتير سعيد السابع على الثانوية العامة



فلوباتير سعيد ..السابع على الثانوية العامة



فلوباتير واسرته