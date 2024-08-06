الدكتور محمد عبد العزيز: اليوم السابع أول من بشرنى بجائزة الدولة التشجيعية

المنيا-حسن عبد الغفار

قال الدكتور محمد عبد العزيز عبد الرحمن، أستاذ مساعد بقسم الهندسة الكهربائية كلية الهندسة جامعة المنيا.

والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية، لقد علمت بخبر حصولى على جائزة الدولة التشجيعية من اليوم السابع، وكان خبرا جميلا شرح صدرى وافرحنى جدا، خاصة أن هذه هى المرة الثانية التى اتقدم فيها للحصول على الجائزة.



وأضاف قائلا: تخصصى فى الهندسة الكهربائية، واسعى دائما لتحسين كفاءة الطاقة ودخول الطاقة المتجددة لإيجاد حلول لمشاكل الطاقة طبقا لرؤية مصر 2030.

ولقد شجعت نفسى هذا العام على التقدم للجائزة والحمد لله، انا الآن أشعر بالفخر وذلك يضع على كاهلى المزيد من العطاء والتفوق العلمى.

وأضاف أن تلك الجائزة يتم الحصول عليها من خلال السيرة الذاتية المتعلقة بالأبحاث التى تم تقديمها طوال مسيرتك العملية، وأشكر اليوم السابع الذى بشرنى بحصولى على الجائزة.